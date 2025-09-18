民放連（日本民間放送連盟）は、民間放送のガバナンス強化に向けた指針案をとりまとめました。指針案では、民間放送各社はガバナンスの強化に向けて放送の公共性をあらためて確認し、放送だけでなく事業活動全般で人権尊重を徹底すると強調しています。また、情報の積極的な開示で企業の透明性を向上させるほか、取締役会の機能や、トップのリーダーシップ強化を求めました。指針に対する取り組みについては、各社が自主的にモニタ