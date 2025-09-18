横手市では、7月の高温や水不足の影響で、収穫量が減る見通しの田んぼも出ています。生産者の状況、そしてコメの確保を巡る商社などの動きを取材しました。 ■集荷を巡る競争…「コメを売ってほしい」という相談は去年の約4倍 去年、約260トンのコメを出荷した横手市の農業法人、みずほライス。コメを売って欲しいという相談が、去年の約4倍、寄せられているといいます。宮城県の業者「基本的にはトラック1台が最低条件という