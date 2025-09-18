県内各地で稲刈りが本格化する中、新米の品質を確認する等級検査が始まっています。出穂期の水不足や夏の高温の影響などが懸念されていましたが、コメどころの一つJA秋田おばこ管内の検査では、これまでのところほとんどのコメが品質の良い一等米になっているということです。本格的な稲刈りシーズンを迎え、大仙市に本店を置くJA秋田おばこの倉庫には連日、新米が運び込まれています。18日は美郷町の仙南地区で収穫されたあ