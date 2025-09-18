教員グループによる児童盗撮事件で、5人目の逮捕者。今度は北海道の中学校教諭です。 【写真を見る】教員グループの“盗撮画像共有”事件 5人目の逮捕者は北海道の中学校教諭（41）｢ネットで動画を見て、自分もしてみたいと…」 （下和田歩記者）「5人目の容疑者が飛行機から出てきました。捜査員に連れられ、ゆっくりと階段を降りていきます」 きょう午後1時すぎ、愛知県の中部空港に移送された1人の男。北海道千