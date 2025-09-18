【その他の画像・動画等を元記事で観る】 the brilliant greenのライブ映像『SUPER TERRA2000』が、9月20日にHD高画質版としてYouTubeにて特別生配信されることが決定。さらに24時間限定で、the brilliant greenの全MVが公開されることが発表された。 ■ライブ映像の生配信終了後に、全MVを公開するスペシャル企画がスタート！ 『SUPER TERRA2000』は、the brilliant greenが2000年に開催した伝説のライブ。 the brillia