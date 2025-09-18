クマの目撃が相次ぐ中、きょう県はクマ対策会議を開きました。 【写真を見る】クマ出没予防には...河川のやぶの刈り払いや適切なゴミ出しをクマ対策会議（山形） 会議では、クマの出没を予防するために河川のやぶの刈り払いや私たち人間のある行動にも注意することが共有されました。 この会議は、県の各部局が情報を共有しクマ対策を考えるために定期的に開かれています。 会議では今年のクマの目撃件数について触れられ、