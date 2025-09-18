9月17日（水）日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」では、「パパはつらいよ大賞」を決定した。パパ芸人の石田明（NON STYLE）、岩崎う大（かもめんたる）、関太（タイムマシーン3号）、ダンディ坂野、ともしげ（モグライダー）、レイザーラモンRG、笑い飯が集結。4人の子どもを育てる平愛梨も登場した。スタジオでは、パパたちの小さな愚痴から、愛すべき家族エピソードまでさまざまなトークが繰り広げられた。