埼玉県の道路陥没事故を受けて実施された下水道管の特別調査の結果がきのう公表され、山形県は、すぐに対策が必要な下水道管の距離が東北で最も長いことが分かりました。 【写真を見る】下水道管の調査結果公表山形県は長さ2.7キロが急ぎの対策必要東北で最も長い距離 今年１月、埼玉県八潮市で男性１人が犠牲となった道路の陥没事故を受けて、国土交通省は全国の自治体に対して、下水道管の調査を要請しました。 その調査