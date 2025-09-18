【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BIGBANG・G-DRAGONのライブフィルム『G-DRAGON [Ubermensch] TOKYO LIVE IN CINEMA』（10月17日公開/「Ubermensch」の「U」は、ウムラウト付きが正式表記）の全国の公開劇場が決定。さらに、2025年5月に開催された東京ドーム公演の熱狂を収めた場面スチールも公開となった。 ■臨場感と没入感が最大限に味わえる多彩な上映フォーマット 本作は、現在開催中のワӦ