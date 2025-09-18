陸上の「世界選手権東京大会（世界陸上）」は18日、東京・国立競技場で第6日が行われる。日本勢は大会初日に男子競歩35キロの勝木隼人が大会第1号となる銅メダルを獲得した。あと4日で勝木に続くメダリストは誕生するか。 ■18日以降の日本勢メダル候補は…… 世界陸上は9月13日から21日に国立競技場が開催。全49種目が行われる。 18日には、男子400m予選で日本新記録をマークした中島佑気ジョセフが日本勢で同種目34年