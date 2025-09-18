18日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝147円43銭前後と、午後5時時点に比べ32銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝174円38銭前後と32銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース