9月17日、元TOKIOの松岡昌宏が、自身のYouTubeを更新。6月に無期限活動休止を発表した、国分太一との現在の関係性を明かした。「2025年6月、過去に複数のコンプライアンス違反をおこなったことが発覚し、国分さんは無期限の芸能活動休止に追い込まれました。当時、国分さんが『ザ!鉄腕!DASH!!』（日本テレビ系）のスタッフに高圧的な言動をしていたり、ほかの番組でもスタッフらにパワハラやセクハラととれる言動を繰り返したり