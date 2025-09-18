ドジャースの大谷翔平投手は18日（日本時間19日）、本拠地ドジャースタジアムでのジャイアンツ戦に出場予定。相手先発は、メジャー7年目のローガン・ウェブ投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。 ■通算成績は19打数7安打2本塁打 相手先発は、ジャイアンツのエース右腕ウェブ。昨季は33先発で13勝10敗、防御率3.47の好成績。3年