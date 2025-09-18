陸上短・中距離のドイツ選手アリカ・シュミットが中国料理を絶賛したとして話題になっている。中国のスポーツメディア・新浪体育が18日に報じた。シュミットは2020年東京五輪の女子4×400メートルリレーのドイツ代表に選出された実力者であるとともに、「美人すぎる陸上選手」と評されるほどの美貌でモデルとしても活躍。インスタグラムのフォロワー数は550万人を超えている。中国を訪れたシュミットは17日にインスタグラムのスト