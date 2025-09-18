江蘇省連雲港市で9月18日に開催された世界公共安全協力フォーラム（連雲港）2025年大会の移民管理協力分科会で、全国の国境検査機関が1〜8月に審査した出入境者は前年同期比14．9％増の4億6000万人に達したことが分かりました。うち中国本土の住民が同15．4％増の2億2000万人に達し、香港・マカオ・台湾の住民が同11．2％増の1億8000万人でした。外国人は同27．8％増の5126万8000人に上り、うちビザ免除入国者が同52．1％増の1589