テレビアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期が2026年1月からTBSほかにて放送されることが18日、発表された。あわせて、ティザーPVが公開。追加キャストとして黒田役に風間万裕子が決定した。【場面カット】ドキッ！幻想的な青の中、儚げな表情で見つめる輝月ティザーPVは、第1期で動き出したそれぞれの想いと、その想いの続きを描く第2期への高まる期待感を映し出した映像となっている。彼氏候補宣言をし、男として意識