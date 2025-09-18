ダノンジャパンは、機能性表示食品「ダノン ビオ 脂肪燃焼ヨーグルトドリンク」2種をリニューアル。2025年9月15日から全国のスーパーマーケットで、9月29日から全国のコンビニエンスストアで順次発売する。プレーンとブルーベリー風味の2フレーバー脂肪燃焼効果があるとされる成分「アルロース」を配合した、毎日のダイエット習慣として取り入れやすい小容量タイプのヨーグルトドリンク。また、独自の高生存ビフィズス菌「BE80菌」