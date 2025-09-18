＜大相撲九月場所＞◇五日目◇18日◇東京・両国国技館【映像】まわしがズレまくるハプニング発生熱戦の末に“あわや”……まわしが解けそうになり、乱れた激闘の一番に注目が集まった。視聴者からは「ドキドキした……」「不浄負けか？」と手に汗握るコメントが続出した。幕下二十七枚目・東俊隆（玉ノ井）と幕下二十八枚目・魁郷（浅香山）の一番。立ち合い鋭く突っ張っていった東俊隆に対し、負けじと突き返す魁郷。魁郷が前