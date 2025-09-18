【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ （9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）【映像】大谷51号でロバーツ監督「ペチン」と祝福大谷翔平の本塁打はチームメイトをも笑顔にする効果があるようだ。ドジャースの大谷はフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場すると、第4打席でダメ押しとなる本塁打を放った。ドジャースの勝利をほぼ確実とする一打だっただけに喜ぶロバーツ監督やチームメイトたちの姿が話題となって