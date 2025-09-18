◇大相撲秋場所5日目（2025年9月18日東京・両国国技館）大相撲秋場所は18日、東京・両国国技館で5日目の取組が行われ、結びの一番では横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が西前頭2枚目・王鵬（25＝大嶽部屋）と対戦。前日の黒星を引きずることなく、勢いよく突き落として勝利し、2日連続の金星献上は免れた。初日から連勝中の横綱・豊昇龍は過去3勝5敗と負け越している難敵・東前頭3枚目・熱海富士と激突。立ち合いからもろ