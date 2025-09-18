『ポツンと一軒家』（テレビ朝日系）が9月14日に放送され、亡き夫の一族が代々受け継いできた山奥の土地に通い続ける85歳女性のライフストーリーが明かされた。【映像】85歳女性が通う、家族の思い出が残る山奥の“ポツンと一軒家”日本各地の人里離れた場所に、なぜだかポツンと存在する一軒家。そこには、どんな人物が、どんな理由で暮らしているのか!? 衛星写真だけを手がかりにその地へと赴き、地元の方々からの情報をもと