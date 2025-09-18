青木玲緒樹競泳女子100m平泳ぎの日本記録保持者で、五輪2大会出場の青木玲緒樹（30）が現役を引退すると18日、所属先のミズノが発表した。青木は今月、滋賀県草津市で行われた国民スポーツ大会に出場。14日の成年女子100m平泳ぎは3位だった。東京都出身。北島康介や萩野公介ら五輪金メダリストを指導した平井伯昌コーチに師事し、世界選手権では2019年に4位、22年に5位と健闘したが、21年東京、24年パリ両五輪は予選落ちだった