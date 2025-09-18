立憲民主党熊本県連は、次の衆議院選挙を見据え、熊本1区と2区への候補者擁立に向けた検討を始めました。 【写真を見る】次期衆議院選挙の「勝てる候補」は？ 立憲民主党、熊本1区2区に元県議・鎌田聡氏を軸に擁立検討 昨夜（17日）の県連幹事会では、自民党総裁選の結果次第では可能性のある次期衆院選について話し合われました。 県連は前回、熊本1区と4区で候補者を擁立しましたが、次は熊本1区と2区で検討を進めています。