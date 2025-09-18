【あす19日（金）全国天気】ポイント秋雨前線は本州の南へ大雨や猛暑は収束関東は涼しい東海以西は真夏日に19日（金）は、南下した秋雨前線が、弱まりながら、南の海上へ離れるでしょう。かわって、大陸からは、秋の高気圧が移動してきて、本州付近の大雨や猛暑は収束する見込みです。北日本はよく晴れて、最高気温は25℃前後で、カラッとした秋晴れとなるでしょう。関東は明け方まで、大雨や雷雨に注意が必要ですが、日中は雲が多