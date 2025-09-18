フジテレビの一連の問題を受けて民放連＝日本民間放送連盟は18日、民間放送事業者がガバナンス＝企業統治を強化する方策の素案を公表しました。素案の中心となるのは「民間放送ガバナンス指針」の制定で、「公共性の発揮」、「人権尊重の徹底」、「法令や社会規範の順守」、「透明性の向上」、そして「適切な経営体制の確立」を基本原則としています。民放連の会員社は指針の適用状況を自主的に点検し毎年1回公表します。素案では