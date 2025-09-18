芹沢公園に設置したトラップ（座間安全・安心推進会提供）２０１７年に神奈川県内で初めて確認され、全県域に拡大したナラ枯れ。穿孔（せんこう）虫を介した伝染病被害は２１年度のピークを経て２５年度に終息期を迎えた。住民主導で対策に取り組んできた座間市内では、考案したペットボトルを再利用したトラップ（わな）が効果を発揮した。ただ、放置された枯死木は落枝や倒木のリスクをはらんでおり、関係者は注意を呼びかけて