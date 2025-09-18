お笑いコンビ「爆笑問題」（太田光、田中裕二）が出演する事務所主催のお笑いライブ「タイタンライブ」（１０月１０日＝時事通信ホール）にお笑いコンビ「バッテリィズ」、「ストレッチーズ」が出演することが１８日に発表された。「バッテリィズ」（エース、寺家）はＭ−１グランプリ２０２４の準優勝コンビだ。タイタンライブには初参戦となる。太田プロの若手ホープ・ストレッチーズ（福島敏貴、高木貫太）とともに、今年大ブ