ボクシングのＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２７＝Ｍ・Ｔ）は１８日、神奈川県相模原市で会見を開き、今月中に保持する王座を返上し、スーパーバンタム級に転級して４階級制覇を目指すことを表明した。世界スーパーバンタム級４団体統一王座と権威ある専門誌「ザ・リング」が認定する同級王座を保持する井上尚弥（３２＝大橋）と来年に対戦することを誓い合っており「５つのベルトを取りに行くという気持ち」