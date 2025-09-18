YouTubeチャンネル「江戸ざんまい」が公開した動画「【家族にも内緒で…】江戸っ子が熱狂した『抜け参り』の危険すぎる魅力とは？」では、江戸時代の庶民の旅行、とりわけ伊勢神宮への「お伊勢参り」の背景と、それを支えた仕組みを解説している。動画は、現代に国内旅行が一般化した時期に触れつつ、庶民が本格的に旅に出られるようになったのは江戸時代からだと述べる。当時の定番の旅行先はお伊勢参りで、交通手段は徒歩が基本