日本で最も売れる駅弁と言われるのが崎陽軒のシウマイ弁当。横浜名物として定着していたシウマイを主役に据え、1954年に誕生した。いまでも1日約3万個を製造する駅弁の代名詞だ。今回は、崎陽軒の横浜工場に潜入して、日本一の駅弁ができるまでを深掘りしていく！ ↑横浜工場と本社工場は紐掛けの包装、東京工場はかぶせ蓋を採用している。 崎陽軒シウマイ弁当1070円昔ながらのシウマイなど10種の具材が詰まったバランスのよ