ディズニープリンセスデザインの「パックンチョ」をモチーフに、粧美堂がリップクリームと前髪クリップを発売。森永製菓の大人気お菓子にディズニープリンセスたちをあしらった、ユニークでかわいいメイクグッズとアクセサリーが登場しました☆ 粧美堂「パックンチョ」リップクリーム・前髪クリップ「ディズニープリンセス」 発売日：2025年9月16日（火）販売店舗：全国のバラエティストアやディスカウントストア