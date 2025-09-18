ウェザーニュースのサイトより 気象庁は、18日午後5時38分、香川県に竜巻注意情報を発表しました。このあと激しい突風や雷に注意してください。 またウェザーニュースのWEBサイトには、高松市付近で「ろうと雲」を目撃したという報告が相次いだということです。西日本の各地では急な強い雨や落雷、竜巻を含む突風の発生に注意してほしいと呼びかけています。