９月17日、マニラ。バレーボール男子世界選手権（世界バレー）で日本代表のキャプテンを務める石川祐希は、試合後の取材エリアでひとつひとつの質問に丁寧に答えていた。早く来て遅くまで残り、第一人者として「発信が使命」と捉えているようだった。予選ラウンド敗退を突きつけられ、苦い塊を飲み込むような戦いのあとのプロフェッショナル精神は感服に値した。図らずも最終戦となったリビアとのゲームは、セットカウント３−