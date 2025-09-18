「金価格が爆伸び？中央銀行と投資家の“安心資産“の実態、金市場を見る5つの視点」と題したYouTube動画で、実業家・マイキー佐野氏がゴールド（金）の上昇相場を「安心追求」というキーワードで切り分け、需給と心理の継ぎ目を解体してみせた。 冒頭で佐野氏は、米国のマクロ指標が堅調でも生活実感は追いつかず、調査上は「景気が良くない」と感じる層が増えている事実を指摘する。実体経済と感情経