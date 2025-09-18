「【投資額の答え】視聴者からの質問に回答！S&P500にこの投資金額を入れれば定年後は余裕です！」と題した動画で、投資アドバイザー・鳥海翔氏が視聴者からの問いに切り込んだ。火種は「収入の20～40％投資が最適解か」という通説だ。 鳥海氏は開口一番に「それは嘘だ」と断言する。年収200万円と2,000万円で同じ割合が機能するはずがない。月収20万円から月4万～8万円を投じる設計は現実を無視している