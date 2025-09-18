◆大相撲秋場所５日目（１８日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は西前頭２枚目・王鵬（大嶽）を突き落とし、４勝目を挙げて1敗を守った。直近４場所で１勝３敗と苦手にしている相手に、立ち合いから強烈な圧力をかけ、相手が前のめりになるところを右手で首を巻くようにして押した。２日続けての金星配給は許さなかった。３日目までは快調に白星を重ねてきたが、前日の４日目に落とし穴があった。東前頭２枚目・伯桜鵬