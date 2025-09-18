YouTubeチャンネルにて、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が「【視力回復】手をもむだけで、老眼・目の疲れを解消！自力で目が良くなる方法を伝授」と題した動画を公開。音琶氏は、たった3か所の手をもむだけで視力ケアに取り組める方法について「騙されたと思って、ぜひやってみてください」と語っている。 冒頭で音琶氏は、日常生活を大きく変えずに続けられる点を強調する。長時間のスマホやパソコン作業が前提でも、指先を使っ