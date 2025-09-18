元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（31）が18日、プロ野球ヤクルトー巨人戦（神宮球場）で始球式に登場した。中川はスタンドに手を振りながら、BSフジのロゴ入りユニに白いショートパンツで登場。少し手前の位置に着くと大きく深呼吸し、ゆっくりと振りかぶって投球。ボールは2バウンドで捕手のミットに届いた。この投球に神宮球場は大きな拍手に包まれた。中川は初の大役に「いろいろ教えていただいたので、いろんな方か