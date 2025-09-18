韓国の尹錫悦前大統領の妻・金建希氏をめぐる疑惑を捜査する特別検察官は18日、世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”の韓鶴子総裁の逮捕状を請求しました。いわゆる“統一教会”の韓鶴子総裁は、関係者を通じて尹錫悦前大統領の妻・金建希氏にブランド品などを贈った見返りに、教団の事業が韓国政府の援助を受けられるよう働きかけたなどの疑いがもたれています。この疑惑に関連して、特別検察官は17日、韓総裁の取り調べを