公正取引委員会は、オートバイ販売会社「ハーレーダビッドソンジャパン」に対し、独占禁止法違反を認定し、再発防止を求める排除措置命令と、2億円を超える課徴金の納付を命じました。「ハーレーダビッドソンジャパン」は遅くとも2023年1月以降、ディーラー契約を結ぶ38社に対し、店舗側で新車を買い取らない限り達成できないようなノルマを一方的に設定し、達成ができない場合は契約を更新しないことを示唆していたということです