YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」を運営するカウンセラーで作家のRyota氏が、「『モヤモヤの原因』人の信頼を損ねる行動7選／段々と離れたくなる人に多い共通点がこれ」と題した動画を公開し、人間関係で信頼を失いやすい具体的な行動について解説した。動画冒頭でRyota氏は「人間関係って、信頼を作るのは大変なんですけど、失うのは一瞬だったりする」と強調。自分自身も含め注意すべき点として7つの行動を詳述し