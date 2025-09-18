１８日午後３時４５分頃、愛知県岡崎市日名本町付近の矢作川左岸で、川で遊んでいた男の子が深いところで流されたと、一緒に遊んでいた男の子から１１９番があった。岡崎市消防本部によると、流された男の子は小学４年生の９歳とみられ、捜索中という。