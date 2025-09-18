東京・荒川区で、金属加工の作業場だった建物など3棟が焼ける火事があり、77歳の女性が死亡しました。18日午前10時ごろ、荒川区西日暮里の2階建ての建物から出火しました。火は隣接する建物にも燃え移り、あわせて3棟、約190平方メートルを焼いて3時間半後にほぼ消し止められました。この火事で、火元の建物の2階に住む77歳の女性が救助され病院に搬送されましたが、まもなく死亡が確認されました。この建物は、1階が金属を加工す