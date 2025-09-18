小池都知事が新たに100歳になる人を訪問し、長寿を祝福しました。小池都知事が訪れたのは、東京・銀座の「すきやばし次郎本店」。創業者で、すし職人の小野二郎さんは10月に100歳の誕生日を迎えます。小野二郎さん：（Q.健康の秘訣は何ですか？）働くこと！小池都知事：多くの人にも励みになると思います。小野さんは93歳でミシュラン最高齢の三つ星料理長として、ギネス世界記録に認定されました。2014年にアメリカのオバマ大統領