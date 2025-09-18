きょう午前、富山市婦中町の神通川の中州付近で埼玉県の70代の男性の遺体が見つかりました。遺体で見つかったのは、埼玉県所沢市の職業不詳、髙橋 靖さん（71）です。警察などによりますと、きょう午前10時40分ごろ富山市婦中町上轡田の婦中大橋上流の神通川で「高齢の男性と思われる方がうつぶせで川の中に引っかかっている」と付近で釣りをしていた男性から通報がありました。駆けつけた救急隊が髙橋さんを引き上げ