爆笑問題などが所属する芸能事務所「タイタン」の「タイタンライブ」が、10月10日午後7時30分から東京・東銀座の時事通信ホールで開催される。24年のM−1グランプリ準優勝のバッテリィズが初出場。他に22年ツギクル芸人グランプリ優勝のストレッチーズと、BOOMERがゲスト出演する。タイタン所属は爆笑問題、ウエストランド、キュウ、シティホテル3号室、ネコニスズ等、ゲストと合わせて全14組が出演する。チケットは9月19日午前10