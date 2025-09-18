大館市の児童が、地元の伝統工芸品、「曲げわっぱ」の器づくりに挑戦しました。職人の手で仕上げられた後、子どもたちは“自分だけの器”で給食のご飯を食べることにしています。「曲げわっぱ」の器づくりに挑戦したのは大館市の城南小学校の4年生46人です。興味津々の子どもたち、まずは、この道20年の職人から「曲げわっぱ」の基本を教わります。大館市の小学校では、地元の伝統工芸品への理解を深めてもらおうと、2013年からこ