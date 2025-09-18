先月8月1日現在の秋田県の人口は、前の月から1,100人あまり減少して88万874人でした。県人口はまもなく88万人台を割り込む見通しです。県のまとめによりますと、7月の1か月間で290人が生まれた一方、1,249人が死亡し、959人の自然減でした。また、転勤などで県内に転入した人が932人だった一方、県外へ転出した人は1,091人でした。159人の社会減です。これにより先月1日現在の秋田県の人口は前の月から1,118人減少して88万874人で