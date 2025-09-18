愛知県岡崎市の矢作川で、小学生くらいの男の子が流されたと通報があり、捜索が続いています。 【写真を見る】【速報】小学4年生くらいの男児が川で流される 友達と川遊び中に… 愛知・岡崎市の矢作川 警察と消防によりますと、きょう午後3時45分ごろ、岡崎市日名本町の矢作川で「友達が流された」と一緒に遊んでいた友人から消防に通報がありました。 流されたのは、小学4年生くらいの男の子とみられ、3人ほどで川遊びをしてい