石川県小松市に住む80代男性から現金300万円をだまし取ったとして、オレオレ詐欺事件の受け子役の18歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは奈良県天理市に住む無職の18歳の男で、9月11日、小松市に住む80代の男性から現金300万円をだまし取った疑いがもたれています。男は何者かと共謀して80代男性の息子になりすまして「不倫相手を妊娠させた」「示談金が必要」などと電話でうそを言い、「弁護士事務所の職員が受け取りに行く」